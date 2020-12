Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune vent violent, à l'approche de la tempête Bella

Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ont été placés, par Météo France, en vigilance jaune vent violent pour la journée du dimanche 27 décembre et la nuit suivant. Les deux départements sont aussi en vigilance jaune neige et verglas.