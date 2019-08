Le département des Vosges placé en vigilance orange aux orages ce dimanche

Météo France a placé les Vosges en vigilance orange aux orage ce dimanche 18 août. De la grêle et des vents violents sont aussi attendus.

Des orages, de la grêle et des vents violents sont annoncés. Image d'illustration.

Vosges, France

Le département des Vosges fait parti des 12 départements placés en vigilance orange aux orages ce dimanche à partir de 15 heures. De la grêle et des vents violents (entre 80 et 100 km/h) sont aussi attendus.

Météo France conseille de ne pas utiliser de téléphones et appareils électrique pendant les orages, et s'abriter en dehors des zones boisées si possible. Il y a aussi des risques d'inondation.