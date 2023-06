Lille : face aux fortes chaleurs, les fontaines sont remises en eau

A Lille, ces derniers jours, le thermomètre a dépassé les 30 degrés. Ce dimanche 11 juin, il a fait 32.4 degrés, 31 degrés lundi et ce mardi le thermomètre a frôlé les 30 degrés. La mairie de Lille a décidé de remettre ses fontaines en eau. Pour des raisons de sobriété énergétique, les fontaines avaient été arrêtées par la ville en septembre. L'eau coule de nouveau, de quoi offrir un petit coup de fraîcheur aux passants.

La ville de Lille propose une cartographie avec les espaces arborés, les points d’eau potable, fontaines et bâtiments frais

Laura profite du seul petit coin d'ombre autour de la fontaine : "C'est appréciable, il y a une toute petite partie à l'ombre, être proche de l'eau ca fait du bien et on a quelques brises de vent." Christophe, en short et torse nu lui s'asperge les bras et les jambes avec l'eau de la fontaine : "On n'a pas le choix il fait très chaud sur Lille en ce moment. On enlève les chaussures et on met les pieds dans la fontaine."

Sur la place de la République, c'est bataille d'eau pour les enfants: "Il a commencé à me mouiller, alors c'est parti en bataille d'eau. On est trempé, on a de la chance l'eau est froide, ça fait du bien !" Certains sont même tentés par une petite baignade dans la fontaine malgré l'interdiction : "On a essayé d'aller dans l'eau mais les vigiles nous ont dit non. J'ai envie de me baigner, l'eau est belle, transparente. C'est dur de résister."

Pour faire face aux fortes chaleurs, la ville a publié sur son site internet , une cartographie avec les emplacements des fontaines, des points d'eau potable, des espaces arborés et des lieux frais accessibles à tous.

