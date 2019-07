Limoges : des horaires adaptés à la canicule sur les chantiers comme sur la place de la république

Limoges, France

Sur la place de la République, où plusieurs entreprises travaillent sur l'un des plus gros chantiers du centre ville de Limoges les ouvriers sont unanimes : "L'ombre ici est très très chère" dit l'un d'entre eux. "Malheureusement on n'en a pas" rétorque Julien conducteur d'engin mais qui ajoute "heureusement on commence plus tôt". Car les entreprises ont en effet décidé d'avancer les horaires de travail explique un chef d'équipe Tristan Chabot. "Les gars commencent à 7 heures, ils ont une courte pause à midi et leur journée s'arrête à 15 heures" mais certaines entreprises commencent à 6 heures le matin à condition qu'elles n'utilisent pas des engins de chantier trop bruyants.

"On essaie de faire au mieux pour les ouvriers" un chef d'équipe

"Pour les ouvriers ça commence à devenir pesant car c'est le deuxième épisode de canicule et ça fait un mois que ça dure" reconnait Tristan Chabot "mais on essaie de faire au mieux, certains peuvent travailler dans la partie sous sol de la place, on leur donne des bouteilles d'eau et ils ont accès pour les pauses à une base-vie climatisée" (cabane de chantier améliorée)

Des horaires adaptés aussi pour les jardiniers de la ville

Pas très loin de la place de la république il y a aussi Stéphane employé de l'agglomération et qui nettoie les trottoirs dés 7 heures le matin "A partir de 11 heures et jusqu'à 12 h ça devient très très chaud" avoue t-il mais heureusement il ne travaille pas l’après midi et s'il y a de gros coups de chaleur il pourrait embaucher dés 5 heures. Une décision a été prise aussi par la ville pour les 200 employés des espaces verts. Ils commencent la journée à 6 heures du matin et l'achèvent à 13 h 30 contre 17 heures habituellement.