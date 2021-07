Limousin : il est tombé en deux jours autant de pluie qu'un mois de juillet normal

Ces deux premières semaines du mois de juillet ont été marquées en Limousin comme dans une grande partie du pays par de fortes pluies. Si on n'a pas atteint de record, il est tombé en deux jours lundi et mardi autant de pluie qu'un mois de juillet normal avec des températures aussi très fraiches.

Aucun des trois départements du Limousin n'a été épargné par la pluie depuis ce début juillet même si la Corrèze a été légèrement moins arrosée. Sur tout un mois de juillet il tombe normalement entre 60 à 80 millimètres d'eau en moyenne. Or cette année pour les seuls jours de lundi et mardi (12 et 13 juillet) on a eu plus de 90 mm d'eau à Limoges et même 100 millimètres dans le nord de la Haute-Vienne à Magnac-Laval mais aussi à La Souterraine en Creuse. La creuse où les cours d'eau sont particulièrement hauts.

Le plateau de Millevaches particulièrement arrosé

Il est donc tombé en deux jours autant d'eau que tout un mois de juillet normal et même davantage. C'est sur le plateau de Millevaches que les précipitations ont été les plus importantes avec 130 litres d'eau au m2 aux confins de la Haute-Vienne et de la Creuse. On n'a pourtant pas encore battu les records de 2001 où là c'est la Corrèze qui avait était la plus arrosée avec par exemple 300 millimètres d'eau à Argentat pour tout le mois de juillet 2001 et 224 millimètres à Brive.

La journée du mardi 13 juillet a été la plus froide

Ces pluies abondantes s'accompagnent également de températures très fraîches pour un mois de juillet. Des températures bien en dessous des normales de saison, c'est la journée de mardi qui a été la plus froide depuis le début du mois avec 15,5 degrés à Limoges Bellegarde, et 17,9 degrés à Guéret et à Brive. Or il devrait faire normalement en juillet entre 22(en Haute-Vienne) et 27 degrés (en Corréze). Il faut remonter à 1993 pour avoir des températures aussi fraîches en juillet en Limousin. Il avait fait 15, 2 degrés à Limoges et 15,4 degrés en Creuse aux environs du 13 juillet 1993.

La bonne nouvelle c'est que la station Météo France de Limoges Bellegarde prévoit le retour du soleil pour les 6 prochains jours avec des températures estivales.