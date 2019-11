Loire-Atlantique: après la tempête Amélie, le collège Sainte-Anne à Legé est provisoirement fermé

Legé, France

La tempête Amélie a laissé des traces dans la commune de Legé, au sud du département de la Loire-Atlantique. Le collèges Sainte-Anne était fermé ce lundi. Une cloison est tombée sur une partie du bâtiment. L'établissement sera sûrement fermé plusieurs jours. Les cours pourront néanmoins reprendre pour une partie des élèves des classes intactes. "On le saura au jour le jour" nous confie le maire de la commune Jean-Claude Brisson. Au collège Sainte-Anne il y a 273 élèves.

Autre bâtiment très endommagé : le centre culturel où la toiture s’est envolée. Les habitants de la commune devront attendre le mois de juin 2020 pour que les activités théâtre et cinéma reprennent normalement. Parmi les sinistrés il y a Marie-Lise et Dany. La toiture du centre culturel s’est encastrée dans leur baie vitrée « comme si un avion avait foncé sur nous » dit Marie-Lise. Il n'y a pas de blessé heureusement mais des centaines de milliers d’euros de dommage d’après le maire. Deux familles ont été relogées. Le mat d'une antenne relais a également été endommagé. Plusieurs habitants sont privés de téléphonie et d' internet.

La baie vitrée d'une maison a été cassée © Radio France - Victoria Koussa