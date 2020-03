De la pluie et des orages ont frappé la Loire-Atlantique ce dimanche matin. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois notamment pour secourir des couples de personnes âgées et une famille piégés par l'eau.

En Loire-Atlantique et en Vendée, des habitants évacués et des routes inondées à cause de la tempête Léon

La tempête Léon a déferlé sur la Loire-Atlantique ce dimanche matin, avec des trombes d'eau et de l'orage. Les pompiers sont intervenus 286 fois au total, surtout pour des habitations inondées à Bouaye, Bouguenais, Nantes, Pornic, Saint-Jean-de-Boiseau et Vertou. Des secours nautiques ont été déployés pour venir en aide à deux couples de personnes âgées piégés par la montée des eaux, à Bouaye et Saint-Jean-de-Boiseau, ainsi qu'une famille de trois personnes bloquée à son domicile à Basse-Goulaine. De nombreuses routes ont été temporairement coupées à la circulation à cause de l'eau et des coulées de boue.

Des routes inondées en Vendée

En Vendée, qui n'est plus en vigilance orange aux vents violents ce dimanche après-midi, les pompiers ne sont intervenus que sept fois pour des arbres tombés sur la chaussée. Mais sur l'île de Noirmoutier, les images sont impressionnantes. Des routes ont pris des airs de grands lacs :

Les gendarmes ont également mis des animaux en sécurité à Planète Sauvage, un parc animalier à Port-Saint-Père.