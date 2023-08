Loire-Atlantique : des rafales jusqu'à 110 km/h, plusieurs chutes d'arbres et inondations

Météo France annonçait des rafales de vent jusqu'à 80 km/h , ce mercredi sur le littoral de Loire-Atlantique. Les prévisionnistes ne se sont pas trompés. Des vagues jusqu'à trois mètres et des pointes jusqu'à 110 km/h à la Pointe de Chemoulin, à Saint-Nazaire, ont été enregistrées. Les stations météo de l'Île d'Yeu et de Noirmoutier ont, elles, relevées des vents atteignant respectivement 80 et 75 km/h. La tempête Patricia s'engouffre désormais dans les terres et les sapeurs-pompiers ont été très sollicités.

Vers 16 heures à la pointe de Chemoulin, à Saint-Nazaire, le vent soufflait fort mais la mer n'était pas démontée. © Radio France - Anne Bertrand

Plusieurs chutes d'arbres et quelques inondations

À 17 heures, les secours avaient déjà effectué 29 interventions en Loire-Atlantique, principalement pour des chutes d'arbres, de branches ou d'objets tombés comme dans le centre-ville de Nantes où un arbre s'est couché sur la route, en centre-ville près du miroir d'eau. La circulation a été interrompue, cours Commandant d'Estienne d'Orves, dans l'après-midi, et les opérations de débitage menées par les services de la ville étaient toujours en cours à 19h30.

Ailleurs, les pompiers ont également été mobilisés après l'inondation de quatre locaux et pour des opérations de bâchage. Face à ces conditions météo difficiles, les ponts de Saint-Nazaire et de Cheviré à Nantes ont mis en place des restrictions de circulation. Les véhicules de plus de deux mètres, les caravanes ou encore les motos sont interdits jusqu'à nouvel ordre.

Au Puits d'Enfer, aux Sables d'Olonne, le spectacle des vagues déchaînées attirent les vacanciers. © Radio France - Pascal Roche

À Nantes, la municipalité avait anticipé ce phénomène en fermant ses 17 parcs, squares et jardins clôturés. Plusieurs autres villes ont été contraintes d'annuler, de reporter ou de déplacer les animations et évènements prévus de longue date. C'est notamment le cas du La Baule Jazz Festival qui a relocalisé ses concerts aux Floralies ou encore du bal programmé ce mercredi soir sur la plage de La Bernerie-en-Retz et reporté au 30 août.