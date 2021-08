Ce mois de juillet a été particulièrement pluvieux en Loire-Atlantique comme en Vendée. En fait, il n'a pas forcément plu plus que d'habitude à cette période, mais plutôt de manière régulière et avec beaucoup de vent.

Loire-Atlantique et Vendée : découvrez où il a le plus plu au mois de juillet

En Loire-Atlantique comme en Vendée, les habitants et vacanciers du mois de juillet ont plus souvent porté un vêtement imperméable qu'un débardeur. En fait, il n'a pas plu beaucoup plus que d'habitude, mais par contre, les averses ont été très régulières, et avec du vent, renforçant cette sensation de mauvais temps.

Loire-Atlantique : 69mm de pluie tombée à Besné

"Le mois de juillet a été un peu décevant" explique Steven Tual, prévisionniste à Météo Bretagne. Selon lui, l'impression de mauvais temps est notamment due au vent, "systématiquement orienté à l'ouest pendant ce mois de juillet, et ça a gâché l'impression de beau temps".

Vendée : 65mm de pluie tombée à Saint-Pierre-du-Chemin

Au final, pour la Vendée, c'est à Saint-Pierre-du-Chemin qu'il est tombé le plus de pluie, avec 65mm cumulés. Pour la Loire-Atlantique, le record du mois de juillet se trouve en Loire-Atlantique, avec 69mm de pluie. Au contraire, en Vendée, la commune de Grosbreuil est la moins arrosée des deux départements, avec seulement 33mm de pluie.