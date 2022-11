Loire-Atlantique et Vendée : on n'a jamais connu un mois d'octobre aussi chaud

Un mois d'octobre 2022 trois à quatre degrés plus chaud que la moyenne habituelle en Loire-Atlantique et Vendée selon Météo Bretagne.

Le mois d'octobre qui se termine est historiquement chaud en France et c'est aussi le cas en Loire-Atlantique et en Vendée. La température moyenne pour un mois d'octobre bat, par exemple, des records à Nantes (21°2) et à La-Roche-sur-Yon (20°8). Ca fait respectivement 3.7 degrés et 3,5 degrés de plus que ce qui est constaté habituellement en moyenne sur le mois d'octobre selon Stéven Tual, prévisionniste à Météo Bretagne.

Sur le mois, en moyenne, trois à quatre degrés au-dessus de la norme

Cependant, sur ce mois d'octobre 2022, aucun record de chaleur n'a été battu sur une journée donnée selon Stéven Tual : "le record remonte au 2 octobre 2011, 30°2 sur le station de Nantes. Pour cette année, la journée la plus chaude, c'était 25°9, le 19 octobre. Par contre, si on regarde la répartition des température sur tout ce mois d'octobre, on est systématiquement autour de 19-23 degrés. On est globalement entre 3 et 4 degrés au-dessus de la norme, c'est plus qu'en été." Une douceur extrême qui s'est amplifiée, selon lui, lors de la deuxième quinzaine d'octobre alors qu'habituellement à cette période les températures baissent.

Et le phénomène se vérifie aussi la nuit : "la nuit du 18 au 19 octobre, on a eu 17°7 au plus frais de la nuit à La Roche-sur-Yon. Et globalement quand on regarde la répartition des températures minimales nocturnes, on constate que les températures sont équivalentes à ce que l'on peut trouver l'été, donc c'est très impressionnant. On est aux alentours de 13 degrés la nuit en moyenne par exemple à La Roche."

"Avec ces températures élevées tout au long du mois d'octobre, on a ce qu'on appelle un faux printemps" - Stéven Tual de Météo Bretagne

Ces moyennes élevées s'expliquent par des vents de sud qui remontent vers l'Espagne et la France, mais aussi par le réchauffement climatique qui s'installe. Si cette douceur automnale peut sembler agréable quand on se promène, pour Stéven Tual, "il n'y a pas de quoi se réjouir. Avec ces températures élevées tout au long du mois d'octobre, on a ce qu'on appelle un "faux printemps". On a, par exemple, une reprise du bourgeonnement des arbres, des plantes. Ce changement climatique bouleverse totalement le cycle des plantes mais aussi la répartition des pluies dans le sol. Ces pluies sont absorbées par la végétation, ne pénètrent pas dans le sol alors qu'habituellement à cette période de l'année, on recharge ce qu'on appelle la réserve utile."

Une douceur qui s'ajoute à un déficit en eau de l'ordre de 50% sur octobre

Autre élément peu rassurant continue-t-il, cette douceur inédite s'accompagne d'un déficit de pluie conséquent sur ce mois d'octobre : "on a eu des pluies au mois de septembre qui ont permis d'atténuer la crise que l'on connait depuis un an, mais cette crise ne s'améliore pas au mois d'octobre puisqu'il a plu deux fois moins que la norme (...) Il faudra attendre début janvier pour voir une amélioration...s'il pleut normalement sur novembre-décembre."