Loire-Atlantique : Météo France a relevé jusqu'à 137kmh de vent

La tempête Aurore est passée mercredi soir sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Météo France a relevé des vitesses de vent jusqu'à 137kmh à la pointe de Chemoulin à Saint-Nazaire en précisant que la configuration de la côte à cet endroit là fait que les relevés sont toujours très importants. Le vent a soufflé à 108kmh à Saint-Nazaire, 104 kmh dans le Pays-de-Retz, 97 kmh à Nantes. En Vendée, c'est sur l'ile d'Yeu et à Luçon que le vent a soufflé le plus fort, 109 kmh, 106 à Fontenay-le-Comte, 99 kmh aux Sables-d'Olonne.

Appel à la prudence

Au plus fort de la tempête hier soir, les pompiers de Loire-Atlantique ont lancé un appel à la prudence conseillant de ne pas sortir de chez soi. Le SDIS 44 a reçu beaucoup d'appels pour des chutes d’arbres, des routes coupées et des fils électriques