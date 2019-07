Loire : baignade interdite sur plusieurs plans d'eau à cause des cyanobactéries

La plupart des plans d'eau du département sont interdits à la baignade à cause des cyanobactéries. Les dernières analyses de l'Agence régionale de santé montrent un taux trop élevé.

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

La baignade est interdite sur plusieurs plans d'eau du département depuis une demande de l'Agence régionale de santé aux gestionnaires de ces plans d'eau. En cause : la présence de cyanobactéries constatée plusieurs fois et avec un taux de concentration élevé.

Selon l'ARS, les conditions météorologiques ne sont pas optimales pour une diminution de ces bactéries. D'autres prélèvements doivent être effectués ultérieurement. La baignade sera de nouveau autorisée si les résultats du contrôle sanitaire sont corrects.

Les plans d'eau concernés par l'interdiction :

Saint-Victor-sur-Loire

Villerest

Vézelin-sur-Loire

Noirétable

Saint-Bonnet-le-Château

La préfecture de la Loire rappelle dans un communiqué que les cyanobactéries peuvent libérer des toxines et présenter des risques pour la santé des baigneurs. Un contact avec de l'eau polluée par les cyanobactéries peut provoquer irritation et rougeur de la peau, du nez, de la gorge, des yeux, des muqueuses, et une ingestion de cette eau des maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements, mortalité d’animaux.

Des panneaux de signalisations aux abords des plans d'eau rappellent les mesures d'interdiction.