Loire : "des grêlons entre une balle de tennis et une balle de ping-pong" à Saint-Just-La-Pendue

Les départements de la Loire et de la Haute-Loire étaient, et sont toujours ce jeudi 8 septembre, en vigilance orange pour les orages. Plusieurs orages ont traversé le territoire hier, dont l'un particulièrement localisé et violent en fin d'après-midi à Saint-Just-La-Pendue (Loire).

Romain Coquard, le maire de Saint-Just-la-Pendue (Loire) n'avait jamais encore vu ça. Un orage soudain, violent, localisé avec de gros grêlons s'est abattu ce mercredi 7 septembre 2022 en fin d'après-midi sur sa commune. Il n'y a pas de blessé mais les dégâts sont impressionnants raconte l'édile.

"Des grêlons de plus de 5 centimètres de diamètre"

Vers 17 heures, en l'espace de quelques minutes le ciel s'est totalement noirci et un déluge est tombé sur la commune de 1.650 habitants au sud de Roanne. C'est la grêle, sèche c'est-à-dire sans pluie, qui est arrivée la première, "avec _des énormes grêlons de plus de 5 centimètres de diamètre_, des grêlons entre une balle de tennis et une balle de ping-pong" raconte le maire. S'en est suivi un gros orage de grêle et de pluie qui se poursuivait encore dans la soirée. L'épisode de grêle n'a duré tout au plus qu'une quinzaine de minutes.

L'orage n'est passé que sur une partie du village : _"_c'est très localisé, mais il y a comme un effet de couloir donc il y a des endroits qui ne sont pas du tout touchés et puis par contre on a des gros dégâts sur certains lieux du village" confie le maire. Sur Facebook, un habitant a publié une vidéo de l'orage et de la grêle, sur la chaussée on peut voir un tapis blanc en train de se former.

Deux entreprises, et un local de la mairie touchés

Les dégâts concernent essentiellement des toitures. Beaucoup d'habitations sont touchées mais pas seulement. "On a le local du service technique qui a été endommagé et totalement inondé. On a aussi deux entreprises, une de métallerie et une de cuisines équipées qui ont été touchées" détaille Romain Coquard.

Les dégâts concernent aussi la végétation, les arbres "ont pas mal souffert" témoigne le maire, évoquant "_beaucoup de branches et de végétation sur la route"_. Ce mercredi soir Romain Coquard ne savait pas encore si l'orage avait également touché les entreprises agricoles à proximité, "j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts sur les champs de culture" souligne-t-il.

Au total, onze casernes de pompiers ont été mobilisées. Les sapeurs-pompiers ont mené 40 opérations selon le maire, la plupart pour bâcher des toits et sécuriser les habitations. "Fort heureusement, il n'y a pas de blessé à déplorer" ajoute Romain Coquard.

