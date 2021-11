Loire : l'autoroute A89 bloquée dans les deux sens ce dimanche soir

C'est compliqué de circuler dans le nord de la Loire ce dimanche soir. L'autoroute A89 est fermée dans les deux sens entre Thiers, dans le Puy-de-Dôme, et Balbigny dans la Loire à cause des chutes de neige trop importantes depuis le début d'après-midi. Le même axe est désormais fermé dans l'autre sens, à partir de l'aire de service de la Loire, juste avant Balbigny.

Si vous comptiez emprunter l'A89 en direction de Clermont-Ferrand, vous devez désormais faire demi-tour sur l'aide de service de la Loire. Les entrées de Noirétable et Saint-Germain-Laval sont également fermées. Dans l'autre sens, vous êtes bloqué dès le péage des Martres-d'Artière.

Vinci Autoroutes évoque une fermeture "préventive" et "curative" sur la portion ligérienne de l'A89, entre Noirétable et la bifurcation avec l'A72, afin de permettre aux dépanneuses et aux déneigeuses mobilisées d'intervenir sur l'autoroute. Pas d'usagers bloqués dans la Loire selon les gendarmes de la Loire.

La situation a surtout été compliquée dans le Puy-de-Dôme ce dimanche après-midi, où des véhicules mal équipés pour circuler sur des routes enneigées se sont retrouvés en portefeuille.