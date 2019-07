Loire : selon un météorologue, les orages violents risquent de se reproduire tout l'été

Loire, 42410, France

"_Des grêlons de 5 cm, ce n'est pas ano_din" confirme Théo Malaval, météorologue dans la Loire. Une fois de plus, ce samedi, des orages de grêles se sont abattus dans la Loire. Cette fois, les grêlons étaient de la taille de balles de tennis et ont fait de nombreux dégâts sur les toitures des habitants de la Plaine du Forez.

"A partir de 5 cm en météorologie, on considère que ce sont des grêlons de tailles très grosses" ajoute Théo Malaval. Des épisodes loin d'être exceptionnels dans la Loire mais rare. "On compare plus ces orages à ceux des Etats-Unis et qui sont quotidiens" précise Théo Malaval.

Pourquoi de tels orages ?

En fait, ces violents orages s'explique par l'épisode de canicule qui a touché la Loire ces dernières semaines. "Les orages se sont nourris de ces grosses chaleurs. C'est le gros conflit de masse d'air qui s'est mis en place entre le département entre l'air chaud et plus frais venu de l'Atlantique qui a été explosif !" analyse le météorologue.

Un été très orageux

En trois semaines, la Loire a été placé trois fois en vigilance orange aux forts orages, mais c'est loin d'être terminé selon Théo Malaval. "Nous aurons un été dans les normes selon les dernières tendances mais très orageux. Ce qui signifie qu'il n'est pas impossible que l'on connaisse cet été de nouveaux orages violents" poursuit-il tout en précisant que rien n'est défini à 100% pour le moment.