Loiret : qu'est-ce que la "neige industrielle" observée localement dans le département ?

Certaines communes du Loiret ont revêtu un beau manteau blanc ces derniers jours. Mais il ne s'agit pas de neige hivernale classique : c'est ce que l'on appelle de la "neige industrielle". Un phénomène très localisé, généralement aux abords de grandes agglomérations ou zones industrielles, où la pollution de l'air est plus élevée.

Un phénomène lié à la pollution de l'air

"C'est un phénomène qui allie d'un côté des conditions météorologiques particulières, à savoir une forte humidité dans les basses couches de l'atmosphère et des températures négatives", explique Pascal Miquel, prévisionniste à Météo France. "D'un autre côté, une émission de petites particules solides dans l'air [dites particules fines, ndlr] souvent liée à des usines et de la pollution urbaine." Des conditions liées, puisque les conditions météorologiques qui piègent l'humidité dans les basses couche de l'atmosphère sont les mêmes que celles qui entraînent une hausse des particules fines dans l'air.

Les gouttelettes d'humidité qui forment les nuages s'agglutinent autour de ces particules fines : avec les températures très basses, des flocons de neige se forment et retombent au sol. "En général, ce sont des flocons de neige de petite taille et de petites couches de neige, on ne peut pas avoir 10 à 15 centimètres de neige avec un tel phénomène", poursuit le prévisionniste.

Cette "neige industrielle" est assez difficile à prévoir, indique Pascal Miquel. "On sait quand les conditions sont favorables mais on ne sait pas exactement si ça va se produire, ni à quel endroit. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à distinguer sur nos radars parce que ça se passe vraiment sur les très basses couches de l'atmosphère." Une neige, a priori pas nocive pour la santé, selon Météo France. "S'il n'y avait pas cette humidité, cette pollution resterait piégée dans les basses couches de l'air, au lieu de retomber au sol, et on la respirerait."