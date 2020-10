Lorraine : il pleut beaucoup depuis la rentrée mais c'est loin d'être suffisant

De la pluie quasiment sans discontinuer depuis 3 semaines. Vous avez peut-être l'impression qu'il pleut beaucoup ces derniers jours avec de forts cumuls de précipitations. Vous avez raison ! Il pleut plus que la normale en Lorraine. Entre le 1er septembre et le 5 octobre, il a plu 113 litres par mètres carrés , soit 18% de plus qu'en temps normal mais après un printemps et un été particulièrement secs, c'est loin d'être suffisant.

Ca ne compense pas le manque

Depuis la rentrée, la région compte un excédent de pluie de six jours, très éloigné du déficit depuis le printemps comme l'explique Bruno Cunin, responsable du pole météorologique de Lorraine :

"Ces pluies des derniers jours, fin septembre, début octobre, ne compensent pas du tout ce qu'il nous manquait. Sur de nombreuses régions de la Lorraine comme l'ouest de la Meuse ou le pays de Bitche, il manque encore sur un semestre environ trois mois de pluie."

Cette carte présente les zones de la région lorraine en fonction des précipitations depuis le début du mois de septembre - Météo France

Il faut un automne et un hiver pluvieux

Un manque qui peut être comblé pendant l'automne et l'hiver. Sur une année entière, la situation n'est pas catastrophique, il n'y a pas de forte baisse des précipitations dans la région. Le problème, c'est leur répartition selon Marc Benoît, directeur de recherches à l'INRAE de Mirecourt :

"C'est d'autant plus vrai que la dérégulation climatique augmente les températures, donc l'évaporation des sols et la transpiration des végétaux. Donc la demande en eau des sols est de plus en plus importante or les pluies restent à peu près du même ordre. Il est grand temps qu'il pleuve beaucoup cet automne et cet hiver."

Et les prévisions saisonnières de Météo France pour le trimestre à venir ne permettent pas pour l'instant de garantir une pluviométrie suffisante pour recharger les sols et les nappes phréatiques.