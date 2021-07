Lorraine : vigilance orange pluies innondations à partir de jeudi après-midi

Les pluies de ces derniers jours vont se poursuivre aujourd'hui de manière encore plus intensive avec une franche dégradation de la situation dans l'après-midi : des pluies régulières et soutenues arrivent sur le nord de la Lorraine et le Bas-Rhin avant de se renforcer dans la soirée avec précipitations qui s'étendent à toute la Lorraine et au massif vosgien.

Très localement, ces fortes pluies peuvent prendre un caractère orageux.

IL pourrait par endroits tomber entre 50 à 80 mm en 24h voir 100 mm, dont une grande partie tombera en seulement 12h. Les contreforts ouest des Vosges seront copieusement arrosés.

En cours de nuit de mercredi à jeudi, les pluies ont tendance à se décaler vers la Franche-Comté. La carte de vigilance pourra évoluer en conséquence.



Conséquences possibles précise la préfecture :



* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

* Des coupures d'électricité peuvent se produire.