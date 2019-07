Lutte contre les incendies : le plan ALARME déclenché ce jeudi dans la Drôme.

Dans la Drôme, la préfecture déclenche à partir de ce jeudi le plan ALARME (pour Alerte Liée Au Risque Météorologique Exceptionnel).

Canicule, sécheresse de la végétation... autant de facteurs propices au déclenchement d'un incendie et à sa propagation.

Risque très sévère pour 3 des 6 zones de la Drôme

La moitié des "zones météorologiques feux de forêts" de la Drôme sont concernées par ce plan, qui prévoit des mesures pour détecter plus rapidement les feux de forêt et lutter plus efficacement contre les flammes.

Zones météorologiques feux de forêts dans la Drôme. - Capture d'écran communiqué préfet de la Drôme / SDIS de la Drôme

Face au risque météorologique de niveau très sévère, le plan est activé dans les zones 1 , 2 , et 4, c'est à dire sur la moitié Ouest de la Drôme. (voir la liste des communes détaillée, ci-dessous).

Des moyens prépositionnés

Concrètement des véhicules de pompiers et des soldats du feu sont prépositionnés au plus près des zones à risque pour intervenir plus rapidement.

Les moyens déployés dans la Drôme :

· 4 Groupes d’intervention Feu de Forêts

· 1 Groupe d’intervention Lourd

· 1 Hélicoptère bombardier d’eau

· Activation du pélicandrome de Valence-Chabeuil

Soit 80 sapeurs-pompiers en complément des effectifs de garde dans les centres d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers mobilisables en cas de nécessité.

Le plan ALARME restera en vigueur tant que le risque incendie reste élevé sur ces zones.

Tout faire pour prévenir les incendies

La préfecture de la Drôme tient à rappeler quelques consignes au public, car la plupart des feux de forêts sont d’origine accidentelle. Il s'agit de limiter les risques, souvent par des gestes simples. "_Les cigarettes sont à proscrire en forêt_. Les mégots ne doivent pas être jetés en bordure des routes, des massifs forestiers, champs et broussailles", rappelle la préfecture.

"_Des précautions d’emploi sont nécessaires pour les barbecues_. En particulier, ils doivent être réalisés à distance de la végétation (200 m) et avec un moyen d’extinction à proximité".

"Les brûlages sont formellement interdits à moins de 200 m des espaces sensibles et en cas de vent supérieur à 40 km/h, et les travaux dans les zones situées à moins de 200 m des massifs sont réglementes car ils peuvent également causer des départs de feu. Sont particulièrement visés les travaux impliquant l’utilisation d’appareils ou d’engins à moteur thermique (disqueuse, débroussailleuse) et le travail des métaux (soudage, meulage, tronçonnage)".

En cas de départ de feu, il est impératif de prévenir au plus vite les pompiers en composant le 18 ou le 112, en précisant le lieu et si possible l'importance du sinistre.

Liste des communes concernées

Météo France a émis une prévision de risque météorologique de niveau très sévère pour les zones 1, 2 et 4 du département pour le jeudi 25 juillet 2019.

La zone 1 comporte les communes d’Albon, Alixan , Andancette, Anneyron, Arthemonay, Barbieres, Barcelonne, Bathernay, la Baume d'Hostun, Beaumont-les-Valence, Beaumont Monteux, Beauregard Baret, Beausemblant, Beauvallon, Bésayes, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Bren, Chabeuil, le Chaffal, le Chalon, Chanos Curson, Chantemerle les Blés, Charmes sur l'Herbasse, Charpey, Chateaudouble, Châteauneuf de Galaure, Châteauneuf-sur-Isère, Chatillon Saint jean, Chatuzange le Goubet, Chavannes, Claveyson, Clérieux, Combovin, Crépol, Crozes Hermitage, Epinouze, Erome, Etoile sur Rhône, Eymeux, Fay le clos, Génissieux, Gervans, Geyssans, Le Grand Serre, Granges les Beaumont, Hauterives, Hostun, Jaillans, Lapeyrouse Mornay, Larnage, Laveyron, Lens Lestang, Léoncel, Malissard, Manthes, Marches, Marges, Marsaz, Mercurol, Miribel, Montchenu, Montéléger, Montélier, Montmiral, Montrigaud, Moras-en-Valloire, La Motte de Galaure, Mours Saint Eusèbe, Mureils, Parnans, Peyrins, Peyrus, Ponsas, Pont de l’Isère, Portes-lès-Valence, Ratières, La Roche de Glun, Rochechinard, Rochefort Samson, Romans-sur-Isère, Saint Avit, Saint Bardoux, Saint Barthélémy de Vals, Saint Bonnet de Valclérieux, Saint Christophe et le Laris, Saint Donat sur l’Herbasse, Saint Laurent d’Onay, Saint Marcel les Valence, Saint Martin d’Août, Saint Michel sur Savasse, Saint Nazaire en Royans, Saint Paul les Romans, Saint Rambert d’Albon, Saint Sorlin en Valloire, Saint Uze, Saint Vallier, Saint Vincent La Commanderie, Serves sur Rhône, Tain l’Hermitage, Tersanne, Triors, Valence, Veaunes

La zone 2 comporte les communes d’Alixan, Allex, Ambonil, Aouste Sur Sye, Aubenasson, Autichamp, Barcelonne, La Baume Cornillane, Beaufort Sur Gervanne, Beaumont Les Valence, Beauvallon, La Bégude De Mazenc, Bézaudun Sur Bine, Bonlieu Sur Roubion, Bourdeaux, Bourg Les Valence, Chabeuil, Chabrillan, Le Chaffal, Charols, Charpey, Chastel Arnaud, Chateaudouble, La Chaudière, Cléon D'andran, Cliousclat, Cobonne, Combovin, Comps, Condillac, Crest, Crupies, Dieulefit, Divajeu, Espenel, Etoile Sur Rhône, Eurre, Eygluy Escoulin, Eyzahut, Félines Sur Rimandoule, Francillon Sur Roubion, Gigors et Lozeron, Grane, La Coucourde, La Laupie, Léoncel, Les Tourettes, Livron Sur Drôme, Loriol Sur Drôme, Malissard, Manas, Marsanne, Mirabel Et Blacons, Mirmande, Montclar Sur Gervanne, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montoison, Montvendre, Mornons, Omblèze, Orcinas, Ourches, Peyrus, Piegros La Clastre, Plan de Baix, Le Poët Célard, Poët Laval, Pont de Barret, Portes-lès-Valence, Puy Saint Martin, La Répara-Auriples, La Roche sur Grane, Rochebaudin, Roynac, Saillans,Saint Gervais Sur Roubion, Saint Marcel Les Sauzet, Saint Marcel Les Valence, Saint Sauveur En Diois, Saint Vincent La Commanderie, Salettes, Saoû, Saulce Sur Rhône, Sauzet, Savasse, Soyans, Suze Sur Crest, Les Tonils, Truinas, Upie, Valence, Vaunaveys La Rochette, Veronne, Vesc

La zone 4 comporte les communes d’Aleyrac, Allan, Ancône, Aubres, La Batie Rolland, La Baume De Transit, La Bégude De Mazenc, Bonlieu Sur Roubion, Bouchet, Chamaret, Chantemerle Les Grignan, Chateauneuf Du Rhône, Clansayes, Colonzelle, Comps, Dieulefit, Donzère, Espeluche, Eyzahut, La Garde Adhémar, Les Granges Gontardes, Grignan, Malataverne, Mirabel Aux Baronnies, Montboucher Sur Jabron, Montbrison Sur Le Lez, Montélimar, Montjoux, Montjoyer, Montségur Sur Lauzon, Nyons, Orcinas, Le Pègue, Pierrelatte, Le Poët Laval, Portes En Valdaine, Puygiron, Réauville, La Roche Saint Secret Bécone, Rochefort En Valdaine, Rochegude, Roussas, Rousset Les Vignes, Saint Gervais Sur Roubion, Saint Marcel Les Sauzet, Saint Maurice Sur Eygues, Saint Pantaléon Les Vignes, Saint Paul Trois Chateaux, Saint Restitut, Salettes, Salles Sous Bois, Sauzet, Savasse, Solérieux, Souspierre, Suze La Rousse, Taulignan, Teyssières, La Touche, Tulette, Valaurie, Venterol, Vesc, Vinsobres