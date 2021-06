Mai 2021 : deuxième mois de mai le plus froid depuis 20 ans en Champagne-Ardenne

Si certains d'entre vous ont le sentiment de n'avoir jamais vraiment quitté leur veste ou leur écharpe au mois de mai 2021, l'impression se vérifie en Champagne-Ardenne et dans le reste de la France. Alors que le thermomètre grimpe pour la première fois au dessus des 25 degrés ce mardi 1er juin, la Champagne-Ardenne a connu un mois de mai historiquement froid.

"Le mois de mai 2021 est le deuxième mois de mai le plus froid depuis 2000, juste derrière le mois de mai 2013 où la température moyenne était de 11,1 degrés et en ce mois de mai 2021 la température moyenne à l'échelle de la Champagne-Ardenne était de 11,4° !", explique Olivier Guénard, prévisionniste au pôle Champagne de Météo France.

Moyenne de température en Champagne-Ardenne en mai 2021 : 11,4°

La journée la plus froide en Champagne-Ardenne au mois de mai a été enregistrée le 3 mai avec -4,3 degrés à Charleville-Mézières. Et ce après un mois d'avril marqué par des gelées déjà exceptionnelles en Champagne-Ardenne, notamment par le nombre de jours. Autre exemple à noter cette fois à Rocroi dans les Ardennes : "le 6 mai 2021, la température maximale n'a pas dépassé 6,8 degrés et on parle bien de température maximale ! et trois jours plus tard, le 9 mai, la température maximale atteint à Rocroi 22 degrés".

Pas d'excès de pluie, ni de gros déficit d'ensoleillement

Autrement dit, le mois de mai 2021 s'est caractérisé par une grande variabilité, un excès de froid, mais en revanche pas de déficit d'ensoleillement notable Tout juste, Météo France note un "léger déficit" de 13 à 14 % d'ensoleillement à Troyes par exemple, par rapport à un mois de mai "normal". Quand à la pluviométrie c'est pareil, pas d'excès en Champagne-Ardenne avec une moyenne de 94 millimètres "quand la normale est à 73 millimètres" précise Olivier Guénard.