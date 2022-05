Selon Météo France, le mois de mai 2022 est le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à Nîmes.

Mai 2022 le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à Nîmes

Malheureusement, personne ou presque ne va tomber de sa chaise en lisant ces quelques lignes. Les pluies sont rares, et les températures augmentent chaque année. Et voici un nouveau record météorologique. La station de Météo France installée à Nîmes-Courbessac révèle une moyenne de 20,7 degrés pour ce mois de mai 2022, c'est tout simplement le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans cette station, référence pour le Gard.

Les maximales de ce mois de mai 2022 ont atteint ici 27 degrés.