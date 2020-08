Mais comment se forment les entrées maritimes qui font passer nos plages colorées en noir et blanc ,

Depuis quelques jours, vous l'avez constaté si vous êtes allés à la plage en fin de journée, les entrées maritimes font leur apparition et viennent envahir le littoral héraultais.

De l'air humide, saturé porté par le vent au ras de la mer

Il s'agit d'un phénomène bien connu des prévisionnistes de météo France. "C'est de l 'air très humide, saturé qui est porté par un petit vent de sud-est qui est emprisonné sous de l'air plus chaud et plus sec à une altitude de 300 mètres environs, c'est très peu épais, c'est au ras de la mer et du sol poussé par le vent d'autant qui est assez faible." explique Jean-Claude Lelièvre, prévisionniste à Météo France.

C'est fréquent en été à cette période de l'année. "Cela commence le soir, on voit le brouillard arriver par la mer et qui gagne les plages puis parfois jusqu'à 30 kilomètres à l'intérieur de terres."

Ce phénomène qui peut parfois surprendre les touristes qui se demandent brusquement s'ils ne sont pas venus passer leurs vacances en Bretagne, est très bien identifié par les prévisionnistes "C'est assez classique dès qu'on est sur une situation anticyclonique, alors cela peut parfois arriver sans prévenir, mais les nappes les plus importantes sont assez bien répertoriées. "