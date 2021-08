Malgré l'été pluvieux, plusieurs communes de la Sarthe subissent des restrictions d'eau

Le Soleil ne devrait pas tarder à refaire son apparition dans le ciel de la Sarthe, mais à l'approche de la mi-août, le bilan de l'été est plutôt mitigé. A titre d'exemple, 69mm de précipitations ont été constatées au Mans en juillet, soit 12 de plus que la moyenne. Or, malgré toutes ces pluies, certains secteurs du département sont toujours placés en vigilance sécheresse. Le plus touché suit le cours de l'Argance, entre La Flèche et Sablé-sur-Sarthe, dont la situation est préoccupante depuis la fin du mois de juin.

La carte de vigilance sécheresse dans la Sarthe en ce début de mois d'août. - Préfecture de la Sarthe

Conséquence pour plusieurs communes du secteur : des restrictions d'eau sont en cours en cet été humide. "Je ne comprends pas. Les champs sont verts et les agriculteurs n'ont pas de problème pour cultiver leurs céréales", confie Jean-Yves Denis, maire de Crosmières. Ce dernier compte demander prochainement des explications sur le bien-fondé de cette mesure.

Un phénomène difficilement explicable

Sauf qu'il est extrêmement difficile de comprendre l'origine de ce phénomène. "En cas d'été sec, il serait facilement explicable", commente Emmanuelle Morvan, cheffe du service eau et environnement à la Direction départementale des territoires (DDT). Or, le débit de l'Argance mesuré à 0,05 mètres cube par seconde le place immédiatement sous le seuil d'alerte renforcée, le 4ème sur une échelle de 5, fixé à 0,08 mètres cube par seconde. Des études vont être menées à l'issue de l'été mais la géologie du secteur où les plantations qui s'abreuvent dans la rivière pourraient être un début de piste.

Deux autres secteurs du département sont également surveillés. Le bassin versant d'Anille-Veuve-Tusson est en alerte (3ème échelon sur 5). Quant au bassin versant de l'Aune, il est en vigilance (2ème échelon sur 5).