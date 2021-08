Malgré la pluie, l'ensemble des bassins versants de la Lozère placés en situation de vigilance

Malgré un temps frais et des pluies régulières mais faibles depuis le début de l'été, les débits des cours d’eau ont progressivement diminué sur l'ensemble du département de la Lozère. Le retour d'un temps beaucoup plus sec et une hausse des températures dès la semaine prochaine annoncés à partir du 9 aout devrait toutefois conduire à une accélération de la baisse de ces débits. Une situation qui pousse la préfète de la Lozère à prendre un arrêté qui place l'ensemble des bassins versants du département en situation de "vigilance".

Pour ces bassins versant, il est important que chacun adopte une utilisation économe des usages de l'eau. Les collectivités qui gèrent en régie la distribution d'eau potable, ainsi que les compagnies fermières sont invitées à suivre au plus près leur ressource et à veiller au bon fonctionnement des réseaux.