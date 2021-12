Malgré le redoux et la pluie, les skieurs ne délaissent pas les pistes de Métabief

Les températures sont très douces pour une fin décembre. Avec la pluie des derniers jours, ça ne fait pas bon ménage avec la neige. Beaucoup de domaines de ski nordique de la région ont du fermer, faute d'enneigement. Mais à Métabief, il en reste tout même malgré les 9° relevés ce mercredi. Malgré quelques rares annulations, les skieurs de la région ou en voyage sont pour autant au rendez-vous

Skis sur l'épaule, blouson trempé, Emilie termine sa journée sur les pistes : "ll pleut depuis trois jours, alors on commence à s'habituer", explique-t-elle. Comme elle, Kevin, venu avec sa famille depuis Dijon ne se plaint pas trop de la neige un peu molle à cause du redoux. "Tant pis, on va skier quand même ! Les petites feront des boules de neige avec de la soupe", dit le père de famille en riant. Pour beaucoup, le plus important est de pouvoir se vider la tête : "On compte profiter jusqu'au bout. On n'a pas souvent de vacances, donc le peu qu'on a, on en profite", affirme Manon, une jeune vacancière venue de Lille.

Les skieurs profitent en pleine crise sanitaire

Si la neige n'est pas optimale et que la pluie n'est pas très agréable, pas de quoi gâcher le plaisir des clients de Thomas, qui loue des skis au magasin Intersport. "La plupart des gens sont courageux ! D'ailleurs, on leur dit quand ils reviennent le soir et quand on les voit tout mouillés", rit-il. "Mais ils ont quand même le sourire et ils ont passé une bonne journée".

D'autant qu'avec une saison des sports d'hiver gâchée l'année dernière par la pandémie, rien ne peut désormais dissuader les skieurs de partir sur les pistes. "Ça fait quand même presque un an et demi, deux ans qu'ils non pas skié. Donc l'envie était là !, explique Catherine, derrière la caisse du magasin. Depuis deux ou trois jours, malgré la météo, on a bien bien loué. Nos parcs sont presque vides."

Désormais, tous espèrent un retour du froid la semaine prochaine. Et selon Météo France, leur souhait pourrait bien être exaucé.