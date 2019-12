Manche : Les givrés du bain de noël à Tourlaville

Manche, France

10 degrés dans l'air et dans l'eau, un très beau soleil et pas de vent. Les conditions idéales vous diront certains. Bonnet de noël sur la tête, en simple maillot, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes...Des dizaines d'entre eux ont bravé les tout petits degrés de la Manche ce 25 décembre. Certains sont restés 10 minutes d'autres une demie-heure.