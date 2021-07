Manche : les touristes oublient la pluie dans les musées

A la Cité de la Mer de Cherbourg, ce début juillet 2021 est meilleur côté fréquentation que ces trois dernières années. C'est le cas aussi au musée Dior à Granville, qui affiche une hausse de 23% de la fréquentation par rapport à l'an dernier avec 700 visiteurs en plus sur les 10 premiers jours de juillet par rapport à la même période l'an dernier. Et la mauvaise météo n'y est pas pour rien explique Pauline Robin, en charge de la communication au musée : " la météo peut paraître maussade pour les vacanciers mais pour les musées c'est presque idéal parce que quand il fait gris à l'extérieur, on a envie de se mettre à l'intérieur les premiers jours de juillet se sont très bien passés "

Ce mois de juillet est meilleur qu'en 2020 et même qu'en 2019, notre année record. On s'attend donc à un été rempli

Une météo favorable, mais des visiteurs étrangers absents

Avec cette météo qui ramène les visiteurs dans les musées, les établissements manchois oublient du coup un peu l'absence des visiteurs étrangers due à la crise sanitaire. Mais ce n'est pas le cas partout. Au musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise, en temps normal la moitié des visiteurs sont étrangers et ici on sent l'absence des visiteurs anglais notamment. Les Français ne compensent pas le manque et le début de saison est en demi-teinte constate Magalie Mallet la directrice "On est lié au fait qu'il y ait des vacanciers sur le territoire, et si la météo n'est pas extraordinaire, il y a moins de vacanciers qu'il pourrait y avoir et il y a moins de monde chez nous." Le musée enregistre 500 personnes par jour pour ce début juillet, on était au double autour du 6 juin, et on est loin des chiffres de l'an dernier et de 2019, mais les responsables tablent maintenant sur la présence des juilletistes arrivés ce week-end et sur le retour des anglais qui pourront revenir au courant du mois de juillet plus facilement : Londres a confirmé ce lundi la levée des restrictions anti-Covid le 19 juillet