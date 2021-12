Le bilan météorologique de Météo France pour l'année 2021 dévoile que Marignane est la ville la plus ensoleillée de France cette année avec 2.920 heures d'ensoleillement, sur environ 300 jours cette année.

Marignane est la ville la plus ensoleillée de France en 2021

Pour ceux qui choisissent leurs vacances en fonction du soleil... ils devraient se pencher sur cette étude de Météo France. Selon le bilan météorologique 2021, Marignane (Bouches-du-Rhône) est la ville la plus ensoleillée de l'hexagone cette année avec 2.920 heures d'ensoleillement, sur environ 300 jours. Marignane détient d'ailleurs déjà le record d'ensoleillement en France avec 3.110 heures de soleil en 2017.

Il fait chaud dans les Bouches-du-Rhône, pour preuve : la température maximale en 2021 a été relevée à Trets, avec 41,2°C le 13 août dernier.

A l'autre bout du pays, c'est Brest (Finistère) qui a le moins vu le soleil malgré un ensoleillement supérieur de 8% cette année.

Au niveau national, la France a eu plus froid en 2021, avec des températures plus basses que l'an dernier. malgré tout, selon ce bilan de Météo France, 2021 se classe parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde.