Marne : deux chevaux sauvés par les pompiers après les inondations

Deux chevaux, les sabots dans l'eau, ont été mis en sécurité par les sauveteurs aquatiques du SDIS de la Marne. L'opération, partagée par les pompiers ce vendredi après-midi sur Twitter, fait suite aux fortes précipitations survenues il y a quinze jours dans le département.

De nouveaux orages attendus ce week-end

Marne et Ardennes avaient alors enregistré des records de précipitations et des crues exceptionnelles pour un mois de juillet : entre 100 et 300 mm d'eau étaient tombés en quelques jours, soit l'équivalent par endroits d'un tiers de la pluviométrie annuelle.

Météo France prévoit un nouvel épisode pluvieux et orageux ce week-end, en conséquence la préfecture de la Marne lance ce vendredi une opération de déstockage du lac du Der, pour restaurer sa capacité et faire face à d'éventuelles phénomènes violents.

