Mauvais temps : peu de monde au camping naturiste de Soulgé-sur-Ouette, "on est pas là pour choper la crève"

La météo est mauvaise depuis le début de l'été en Mayenne. Des températures bien en dessous des normales de saison. Ce lundi, Météo France prévoit entre 10 et 12 degrés seulement dans la matinée. Quelques rayons de soleil sont attendus dans l'après-midi.

ⓘ Publicité

Dans les campings, ce n'est pas vraiment la fête, comme à Soulgé-sur-Ouette à l'est de Laval. Au camping nudiste Mayenne Nature, les gens restent habillés. "On a personne. C'est la première année que je vois ça" se désole Pascal Béduneau le responsable du camping Mayenne Nature. "En juillet, on a eu 48 passages. L'année dernière, on est monté en fin de saison à 140-150 passages. Là, c'est le désert", explique-t-il.

loading

En fin de semaine, un couple seulement occupait le camping ! Des Belges qui ont leurs habitudes à Soulgé-sur-Ouette. "Économiquement, ce n'est pas très bon. On espère se rattraper au mois d'août, car on a toujours des frais. L'entretien des machines, la piscine, c'est un gros entretien", poursuit le gérant. Le camping fête ses 60 ans. 2023 ne restera pas dans les mémoires.