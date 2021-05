Après un mois de mai très pluvieux, le soleil fait son retour à partir de jeudi 26 mai en Mayenne. Il y a eu plus de 100 millimètres de pluie dans le département depuis le début du mois contre 27 millimètres l'année dernière au mois de mai. L'est de la Mayenne a été le plus touché.

Mayenne : dans l'est du département, deux fois plus de pluie que la normale au mois de mai

Le mois de mai a été très pluvieux, avec deux fois plus de pluie que la normale dans l'est de la Mayenne (photo d'illustration).

Ça ne vous aura pas échappé : le mois de mai a été très pluvieux. La nature a rattrapé son retard après des mois de mars et avril très secs. Il a plu deux fois plus que la normale dans l'est du département avec des pointes à 115 millimètres de pluie à Évron et 90 millimètres du côté de Grez-en-Bouère.

100 millimètres de pluie en moyenne

Le mois de mai a été très pluvieux cette année. La dernière fois qu'un mois de mai a été aussi pluvieux en Mayenne, il faut remonter à mai 2008. A Courcité, par exemple près de la Villaine-la-Juhel, il y a eu 130 millimètres de pluie en mai 2008 contre 109 millimètres cette année.

En moyenne, cette année, il y a eu plus de 100 millimètres de pluie en Mayenne depuis le début du mois, "soit un litre au mètre carré" contre 27 millimètres l'année dernière au mois de mai. L'est de la Mayenne a été le plus touché avec des pointes à 115 millimètres à Evron et 90 millimètres du côté de Grez-en-Bouère : c'est deux fois la normale d'un mois de mai, selon Lionel Salvayre, référent Météo France en Pays-de-la-Loire. Dans le reste du département, il a plu 70 à 80% de plus que lors d'un mois de mai classique.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs

Début mai, les sols étaient très secs, car il n'a pas beaucoup plu en mars et en avril. "Les sols reprennent vie, j'exagère un peu, mais ils reprennent force, de l'humidité", précise Lionel Salvayre, référent Météo France en Pays de-la-Loire. Selon lui, les "précipitations régulières" du mois de mai sont une bonne nouvelle pour les agriculteurs : "Si on avait eu de gros orages d'un coup, l'eau aurait ruisselé sur des sols secs".

Le fait qu'il ait eu quasiment tous les jours des précipitations, ça a permis aux sols d'en profiter pleinement.

Lionel Salvayre, référent Météo France en Pays-de-la-Loire

Pour Lionel Salvayre, il s'agit de "pluies efficaces" pour le monde agricole. "Là avec toutes ces pluies, on est repassé au-dessus d'une valeur médiane, c'est-à-dire que _les sols sont plus humides que d'habitude_. Cela permet d'être un peu plus à l'aise pour les jours à venir : même s'il ne pleut pas trop, les sols supporteront mieux les éventuels périodes sans pluie", affirme Lionel Salvayre.