Météo : 10 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Les chutes de neige sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées devraient s'atténuer dans la matinée et se déplacer vers l'est.

En plus des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, Météo France a placé désormais 7 autres départements en vigilance orange neige-verglas ce jeudi : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, le Tarn et Garonne, l'Aveyron, le Lot, et la Dordogne. Ces nouveaux départements seront principalement concernés par des chutes de neige en fin de journée. La vigilance météo devrait être levée dans la matinée pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

À partir de 19 h, ce jeudi, Météo France annonce "des chutes de neige brèves mais intenses" de la Dordogne au Roussillon. "La couche de neige au sol pourrait être de 5 à 10 cm en plaine, localement plus. Des départements limitrophes pourraient être rajoutés en cours de journée, en particulier le nord de la Haute-Garonne", est-il précisé.

Par ailleurs, le département des Landes reste concerné par la vigilance orange pour des risques de crues de l'Adour moyen, incluant la Midouze et ses affluents.