Météo : 11 départements en vigilance orange canicule

Onze départements du sud de la France sont désormais placés en vigilance orange canicule, a annoncé Météo France jeudi. Les quatre nouveaux départements concernés sont : les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence.

Ces départements s'ajoutent à l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Jeudi en fin d'après-midi, Météo France attend des températures atteignant fréquemment 38 à 39°C en Drôme et en Ardèche, voire localement 40°C.

Plus généralement, les températures maximales ce jeudi après-midi atteignent les 35°C au sud d'une ligne Vendée-Strasbourg. Elles montent jusqu'à 37/38°C sur le Sud-Ouest ainsi qu'en moyenne et basse vallée du Rhône. Seuls le littoral méditerranéen et la frange côtière atlantique restent sous la barre des 35°C grâce aux brises.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Météo France attend des minimales proches de 19 à 21°C sur la moitié sud du pays, et jusqu'à 23/24°C dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon. Vendredi, la chaleur va s'atténuer un peu au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Mais les maximales restent très élevées plus au Sud et s'intensifient avec des valeurs proches de 38°C à 40°C.

Face à la vague de chaleur, le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun a décidé d'activer depuis mercredi 13 juillet, le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66. Ce numéro est joignable de 9h à 19h. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine.