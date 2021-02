Météo : 11 départements en vigilance orange pour crues ou neige-verglas

Les intempéries continuent de perturber une partie de la France ce samedi 6 février. Météo France place neuf départements en vigilance orange pour des risques d'inondations et deux départements en orange pour neige et verglas.

Deux départements sont en vigilance orange pour risque de neige et verglas.

Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange neige-verglas pour la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février et toute la journée de dimanche. De 2 à 5 cm de neige sont attendus notamment près du littoral, et de 1 à 3 cm ailleurs, à partir de cette nuit.

Par ailleurs, neuf départements restent en vigilance orange aux crues : le Maine-et-Loire, la Charente, la Charente-Maritime, les Landes, la Somme, l'Aisne, l'Oise, la Seine-et-Marne, et la Saône-et-Loire.