Neige-verglas, pluie-inondations, submersion : 11 départements en vigilance orange

La perturbation annoncée se renforce ce jeudi matin. En fin de matinée, Météo France alerte sur d'importantes chutes de neige et du verglas sur sept département de la région Rhône-Alpes et sur de fortes pluies orageuses sur le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Météo France place au total onze départements en vigilance orange ce jeudi matin, pour un début de phénomène prévu à 10 heures et qui devrait prendre fin vendredi à 9 heures. Des chutes de neige importantes et du verglas sont à redouter sur la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse devront eux faire face à la pluie et aux inondations. Les côtes des Alpes-Maritimes sont également en vigilance orange vagues-submersion.

11 départements sont en vigilance orange - © Météo France

Les premières fortes chutes de neige

En progressant vers l’est, cette perturbation devient plus active à partir de la mi-journée de jeudi. Des phénomènes d’isothermie se mettent alors en place, c'est à dire l'abaissement brutal de la limite pluie-neige. A partir du milieu d'après-midi, la neige descendra jusqu'en plaine sur les départements de la Loire et de la moyenne vallée du Rhône. Les quantités de neige sur ces secteurs pourront être très importantes. On pourra avoir une couche de quelques centimètres à 20 cm voire plus sur les hauteurs. En Saône-et-Loire, l'épisode de neige débutera en soirée, et dans la nuit, environ 5 cm sont attendus dans le sud du département.

Fortes précipitations

Une perturbation pluvio-orageuse assez intense concerne dès le milieu de matinée de jeudi les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et s'étend au Var en cours d'après-midi et soirée. Les pluies orageuses donnent par cumul, en quelques heures seulement et assez localement, 60 à 100 mm. Sur l'épisode de 6 à 8 heures environ, la lame d'eau attendue est de l'ordre de 70 à 120 mm. En bordure côtière, des orages plus virulents pourront occasionner, outre une forte activité électrique et d'intenses pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent voire des phénomènes tourbillonnaires.