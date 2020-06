Météo : 120 millimètres de pluie attendus sur les Cévennes ardéchoises

L'Ardèche reste au niveau de vigilance jaune pour la pluie mais ce sera jaune foncé sur les reliefs car on y attend beaucoup de pluie à partir de ce jeudi soir et surtout en matinée de vendredi. En 24 heures, Météo France prévoit des cumuls atteignant 80 millimètres d'eau sur le plateau ardéchois et jusqu'à 120 millimètres, 120 litres d'eau par mètre carré, sur les Cévennes ardéchoises. En prévision de ces orages accompagnés parfois de pluies diluviennes, la rivière Ardèche, la Baume et le Chassezac ont été placés en vigilance jaune crues pour leur partie amont.

Trombes d'eau sur les reliefs, quasiment rien en plaine

La perturbation va toucher le sud du Massif Central. Cinq départements ont été placés en vigilance orange : l'Aveyron, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Gard. Pour l'Ardèche, "le seuil n'est pas atteint car le déclenchement d'une vigilance orange est de 120 millimètres sur le département dans son ensemble. Or, seuls les reliefs sont concernés. Il ne pleuvra quasiment pas en plaine et dans la Vallée du Rhône" précise Patrick Meyssonier de Météo France Montélimar.