Météo : 13 départements des Hauts-de-France et d'Ile-de-France placés en vigilance orange neige-verglas

Météo France a placé 13 départements des Hauts-de-France et d'Ile-de-France en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. L'alerte débute samedi matin à 10h.

Alors que la neige a déjà fait son apparition dans plusieurs régions de France, notamment dans le Nord-Est du pays, elle devrait arriver à son tour dans le Nord et en Ile-de-France. Ce vendredi, Météo France a placé 13 départements en vigilance orange neige-verglas. L'alerte débute samedi matin à 10h.

Les 8 départements d'Ile-de-France sont concernés : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, mais aussi la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Dans les Hauts-de-France, il s'agit de l'Aisne, du Nord, de la Somme, de l'Oise et du Pas-de-Calais.

Dans son communiqué, Météo France explique que cet épisode neigeux est "classique pour la saison" mais qu'il nécessite une "vigilance particulière", notamment parce qu'il peut "rendre les conditions de circulation difficiles".

Les quantités de neige attendues se situent entre 1 et 3 cm, 5 cm localement en Ile-de-France, voire entre 5 et 10 cm dans les zones les plus à l'est et au nord. La neige devrait ensuite se transformer en "pluie-neige" dans l'après-midi. Quelques précipitations verglaçantes sont à craindre, avant une amélioration en fin de journée.