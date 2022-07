Météo : 13 départements restent en vigilance orange canicule dans le sud-est

13 départements restent en vigilance orange canicule ce dimanche, d'après Météo France. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, l'Hérault, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Var et du Vaucluse.

Les maximales repartent à la hausse, pour venir flirter avec les 40°C en vallée du Rhône, mais une baisse des températures s'amorcera en début de semaine. Dans le sud il ne fera pas moins de 34°C ce dimanche après-midi pour les maximales. On attend entre 24 et 27 degrés sur la pointe bretonne et les côtes de Manche, 29 à 34 sur la moitié nord et jusqu'au Centre-Est.