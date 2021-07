Onze départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France sont en vigilance orange crues ce vendredi matin. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange pluie/inondations.

Météo : 11 départements en vigilance orange crues dans le Nord et l'Est de la France

Onze départements de l'Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France sont concernés par une vigilance orange crues ce vendredi. La vigilance est valable jusqu'à ce vendredi 16 juillet 2021 à 16h00.

Vigilance orange pluie et inondation levée pour le Jura et le Doubs.

Vigilance orange crues : le Nord, l'Aisne, les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, la Meuse, la Haute-Saône, le Doubs, l'Ain et la Saône-et-Loire. La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont passées en jaune à 10h ce vendredi.

: le Nord, l'Aisne, les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, la Meuse, la Haute-Saône, le Doubs, l'Ain et la Saône-et-Loire. La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont passées en jaune à 10h ce vendredi. Vigicrues a placé plusieurs cours d'eau en alerte orange pour "risque de crue génératrice de débordements importants" : il s'agit du Rhin (Alsace), de l'Orne (Lorraine), de la Chiers en amont et en aval, de l'Aisne en amont, et de l'Aisne ardennaise (entre Ardennes et Meuse)

65 interventions dans le Bas-Rhin dans la nuit de jeudi à vendredi

L'Alsace n'a pas été épargnée depuis jeudi 15 juillet au soir. Entre 19 heures et 3 heures du matin, les pompiers du Bas-Rhin sont intervenus 65 fois, principalement pour des caves ou des entrepôts inondés. Météo France a relevé 43 mm de pluie à Châtenois en seulement trois heures. Vers 20 heures ce jeudi soir, l'autoroute A35 a été coupée dans les deux sens, en raison d'une inondation à hauteur de Châtenois. Le trafic a repris en début de matinée mais seulement dans le sens sud-nord.

Depuis mercredi 14 juillet, la hauteur du Rhin a quasiment doublé, à huit mètres, au niveau de la commune de Lauterbourg, dans le Bas-Rhin, et son débit a été multiplié par quatre. En conséquence, les agents territoriaux de Voies navigables de France (VNF) sont à pied d'oeuvre pour vérifier l'état de la digue des hautes eaux et des différents ouvrages.

Le paysage autour de Lauterbourg est méconnaissable en pleine crue du Rhin. © Radio France - Bastien Munch

Près de 100 morts, plusieurs personnes toujours portées disparues en Allemagne et en Belgique

C'est en Allemagne et en Belgique que les intempéries ont été les plus dramatiques. Au moins 81 personnes sont mortes en Allemagne, ont annoncé les autorités des régions concernées ce vendredi matin, et le bilan reste provisoire. Douze personnes sont mortes en Belgique, dans la région de Liège. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés pour secourir les habitants des villes sinistrées.