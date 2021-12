Météo : - 17 degrés ce samedi matin dans le Vercors

Moins 23.9°C enregistré près de La Chapelle en Vercors

Le thermomètre est descendu très bas ce samedi matin dans le Vercors. Moins 17 degrés au stade de biathlon Raphaël Poirée entre Vassieux-en-Vercors et le col de Rousset et même moins 23.9C à la Combe de l'Oscence, un hameau où vivent 18 habitants tout près de La Chapelle en Vercors. Ces températures ne sont pas exceptionnelles pour la saison mais on les enregistre en général tous les quatre à cinq ans.