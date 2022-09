Météo : 17 départements en vigilance orange aux orages

Ce mardi 6 septembre, Météo France a placé 17 départements en vigilance orange aux orages, face au risque de "phénomènes ponctuellement violents" cet après-midi et ce soir. Le Gard et l'Hérault sont également toujours en vigilance orange pour pluies et inondations.