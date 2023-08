Météo : 19 départements en vigilance rouge canicule, 62 départements en vigilance orange canicule ou orages

Une carte presque toute rouge et orange. Dans le dernier point de Météo France datant de 16 heures ce mercredi, l'organisme annonce maintenir 19 départements en vigilance rouge canicule et place désormais 62 départements en vigilance orange. Parmi eux, 37 départements sont maintenus en vigilance orange canicule et 25 départements de la moitié Nord placés en vigilance orange aux orages.

Les 19 départements placés en vigilange rouge canicule sont les suivants : Ain, Ardèche, Aude, Aveyron, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne et Vaucluse.

Par ailleurs, 37 départements sont maintenus en vigilance orange pour canicule. Sont concernés par cette alerte : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Gironde, Indre, Jura, Landes, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne et Territoire de Belfort.

Enfin, Météo France place dès minuit 25 départements de la moitié Nord du pays en vigilance orange pour orages. Sont concernés par cette alerte : Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

Records de températures

Un nouveau record de température a été battu mardi, journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays après un 15 août, selon Météo France, faisant état d'un indicateur thermique - ou moyenne nationale - de 27,1 degrés. "À l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été", selon les prévisionnistes.

Alors qu'il a fait 42,7°C à Orange et 42,4°C à Nyons mardi, deux records absolus, les nuits sont également extrêmement chaudes. Au plus frais de la nuit, entre mardi et mercredi, Météo France a mesuré 30,4°C à Menton, 29,1°C à Valbonne-Sophia-Antipolis et 28,6°C à Nice.

Des pointes à 43°C jeudi

Les températures minimales seront très élevées jeudi matin, prévient Météo France*, "souvent comprises entre 20 et 23°C sur les départements en orange/rouge, 22-24°C dans la vallée du Rhône, ponctuellement plus près de la Méditerranée. Enfin, sur tout le sud-ouest jusqu'aux Charentes, les températures ne descendront pas sous les 23 à 26°C, localement 27°C".*

Concernant les températures maximales de jeudi, elles seront "globalement stationnaires" par rapport à ce mercredi, avec toutefois une légère baisse sur la basse vallée du Rhône (38/40°C), le Languedoc-Roussillon (35-38°C) et les côtes aquitaines (33-38°C).

Les températures amorceront enfin "une nette baisse" vendredi, mais elles resteront hautes près de la méditerranée, dans la vallée du Rhône et jusqu'aux Alpes, avec des valeurs comprises entre 34 et 38 à 39°C, "avant une baisse également sur cette zone samedi".

Une dégradation orageuse

Jeudi, une dégradation orageuse est attendue sur la moitié nord, avec des orages isolés dans un premier temps, annonce Météo France. Cette dégradation se poursuivra vendredi.