Météo : 19 départements encore en vigilance orange neige-verglas

Dix-neuf départements sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas ce samedi matin et jusqu'à dimanche. L'épisode neigeux en cours est notable pour cette période de l’année et s'étend du Massif Central aux Pyrénées et sur une partie des Alpes et de la Corse.