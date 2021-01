Météo 2020 : une année exceptionelle en Bretagne

2020 est l'année la plus chaude et la plus ensoleillée jamais relevée en Bretagne

"L'année 2020 sera l'année la plus chaude et la plus ensoleillée de l'histoire des données météo sur l'intégralité de la région ". Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne, pose le décor d'une année vraiment pas comme les autres dans la région.

Des saisons bien en avance

Premier constat : il n'y a pas eu d'hiver en Bretagne. Même pas une gelée à Quimper ou Brest dans le Finistère en janvier, c'est du jamais vu. Des records de températures ont aussi été enregistrés en février avec 3.1 degrés au dessus de la normale en moyenne sur la région. " Le printemps s'est affirmé début mars, l'été dès début avril avec là aussi des températures exceptionnelles, de 4 degrés supérieures à la normale. On a relevé 25.3 degrés à Saint Brieuc le 10 avril, encore un record. C'est le jour le plus chaud relevé le plus précocement dans l'année dans cette ville. C'est une température de fin mai. Même chose à Rennes avec 20 degrés en moyenne en avril contre 15 degrés d'ordinaire " précise Steven Tual qui y voit un signe très marquant du réchauffement climatique.

Un été très chaud

L'été qui s'est donc installé en avril a duré jusqu'à mi septembre avec un mois de juillet particulièrement sec, " quasiment l'un des plus sec de l'histoire ". On a relevé seulement 27 mms d'eau du coté de Brest. Pas de record de chaleur mais des températures très chaudes avec par exemple 35 degrés relevés à Saint Malo et 38.1 degrés à Rennes le 7 août.

Et des pluies records

Le début du mois d'octobre restera marqué par le passage de la tempête Alex et on s'en souviendra longtemps dans le pays briochin. " Jamais il n'a autant plus sur 24, 48 et 72 heures " précise Steven Tual. Quant à ce mois de décembre, il restera dans les annales du Finistère. On va battre des records de pluies. Depuis qu'on relève les précipitations, il n'a jamais autant plu sur un mois à Brest ou à Quimper. Dans la préfecture finistérienne, on va sans doute dépassé les 300 mms de pluie". Là aussi du jamais vu en Bretagne.