Météo 2021 en Bretagne : une année marquée par une très grande variabilité

Si la météo 2021 en Bretagne a été marquée par un peu plus de chaleur (+0,2 degrés) que les normales et un peu moins de précipitations (-7%), c'est surtout la grande variabilité du temps qui est remarquable ces derniers mois selon Météo France.

La ville de Brest a été la ville de France la moins ensoleillée en 2021 selon Météo France avec 1 613 heures de soleil. Mais pas de quoi déprimer pour autant à la pointe bretonne puisque l'ensoleillement brestois a tout de même été supérieur aux normes des 30 dernières années (+8%). En fait, la pointe bretonne se retrouve en dernière place car le soleil a brillé un peu plus que d'habitude ailleurs dans le nord de la France et un peu moins dans le sud (mais toujours plus qu'à Brest).

Ce surplus de soleil est d'ailleurs observé sur l'année partout en Bretagne, de Quimper à Rennes, de Vannes à St Brieuc en passant par Lorient.

Beaucoup d'épisodes remarquables : neige, vent et pluie

Pour le reste, cette année 2021 est remarquable par sa "normalité" : +0,2 degrés par rapport aux moyennes des 30 dernières années et 7% de précipitations en moins. "Une année globalement conforme aux normales" pour Mathieu Sorel à Météo France.

Mais comme le reste du pays, la région bretonne a été soumise à des changements plus fréquents, une grande variabilité de la météo, parfois violente : des inondations en janvier notamment de la Vilaine à Rennes, un épisode exceptionnel de pluies verglaçantes et de neige pendant une semaine début février partout dans la région, une fin de printemps fraîche, beaucoup de vent en mai, la tempête Zyprian remarquable et inhabituelle notamment sur les côtes début juillet, un été sans vague de chaleur ou encore un épisode très intense de pluie dans le Morbihan début octobre (jusqu'à 100 mm de pluie en 24h sur l'est du département).

Records de chaleur en septembre dans le Morbihan

Le mois de septembre a aussi été remarquable dans toute la Bretagne par sa douceur. Dans le Morbihan, des records vieux de plus de 60 ans sont tombés : la nuit la plus douce à Belle-Ile-en-Mer avec 20,7 degrés le 7 septembre et jour le plus chaud en septembre à Groix avec 31,5 degrés le 6 septembre.