Météo : 22 départements du nord-ouest de la France placés en vigilance orange pour vents violents

En tout 22 départements seront en vigilance orange vent violent, deux autres pour neige et verglas.

En tout à minuit ce dimanche soir, 22 département français seront en vigilance orange vent violent, prévient Météo France ce dimanche. Cette alerte, qui commencera dès 21h pour le Finistère, s'étendra aux Côtes-d'Armor et au Morbihan à partir de 22h, à l'Ille-et-Vilaine et à la Loire-Atlantique à 23h, avant de toucher la totalité des départements du quart nord-ouest du pays.

Les départements en vigilance orange pour le vent seront :

Finistère

Côtes-d'Armor

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Manche

Calvados

Orne

Mayenne

Maine-et-Loire

Vendée

Sarthe

Eure

Seine-Maritime

Eure-et-Loir

Loire-et-Cher

Indre-et-Loire

Indre

Vienne

Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

"La dépression nommée Gérard circulera le long des côtes de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin", indique Météo France, qui prévoit d'abord des rafales de "100 à 120 km/h près des littoraux et de 80 à 90 km/h à l'intérieur des terres avec des pointes locales pouvant atteindre voire dépasser les 100 km/h". En fin de nuit, "près des littoraux normands, il est possible que les rafales atteignent jusqu'à 120 voire 140 km/h".

Le Cantal et la Lozère seront quant à eux placés en vigilance orange, cette fois pour neige-verglas, dans la nuit de ce dimanche à lundi à partir 3h du matin.