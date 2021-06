Météo : 25 départements de l'Ouest en vigilance orange aux orages

Les orages vont éclater en début d'après-midi. Ils seront, par endroits, accompagnés de grêle, de fortes pluies et de grosses rafales de vent.

Après les fortes chaleurs, les orages vont éclater ce mercredi 16 juin. Météo France place 25 départements de l'Ouest de la France en vigilance orange aux orages : le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure-et-Loir, le Loiret, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

25 départements de l'Ouest de la France placés en vigilance orange orages - Site de Météo France

Cet épisode orageux est attendu dès 15h dans le nord de la Bretagne jusqu'à la Basse-Normandie, avec des phénomènes potentiellement violents, comme de la grêle et des rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km/h, ainsi que de fortes pluies. Dès 18h, il doit s'étendre à la Nouvelle-Aquitaine, exception faite de la Corrèze, et à toute la région Centre. Des fortes pluies et de la grêle sont également prévues.

Les températures vont progressivement chuter dans les prochains jours pour marquer la fin de l'épisode de fortes chaleurs dont le pic est attendu ce mercredi en France avec des températures allant jusqu'à 35 degrés, par endroits, au plus chaud de la journée.