Météo : 3 cm de neige attendus en plaine ce week-end en Béarn et en Bigorre

Des températures négatives et de la neige à venir pour ce week-end en Béarn et en Bigorre. "Une perturbation va arriver de l’Espagne et va apporter de la neige jusqu’en plaine à partir de samedi à la mi-journée", selon Michel Peleau, prévisionniste à Météo France.

"On attend la perturbation pour samedi à la mi-journée et elle devrait durer jusqu’en milieu de nuit. Il faut s'attendre à 3 cm de neige en plaine. Même si ce ne sont pas des quantités importants, les chaussées sont froides, cela risque donc de créer des perturbations au niveau de la circulation," explique le prévisionniste.