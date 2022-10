Météo : 4 départements de l'ouest de la France en vigilance orange "vents violents"

Des vents violents sont annoncés sur les côtes bretonnes et manchoises aujourd'hui.

Météo France a classé quatre départements de l'ouest de la France en vigilance orange aux vents violents, ce lundi. Il s'agit du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et de la Manche. En cours d'après-midi, une dégradation arrivera par la façade atlantique. Des averses, parfois orageuses, sont annoncées sur la Bretagne et une partie de la Normandie. Une tempête passera au large des côtes bretonnes en soirée et en première partie de nuit, puis au large du Cotentin en seconde partie de nuit.

On attend sur les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres et 110 à 130 km/h le long des côtes. Sur le Morbihan, sont attendues des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres, 110 à 120 km/h le long des côtes. Enfin, dans la Manche, Météo France annonce à des rafales de 100 à 110 km/h dans les terres, 110 à 130 km/h sur la côte.