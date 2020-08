Météo : 41°C à Maubourguet, 38°C à Navarrenx... il a fait très chaud partout ce vendredi en Béarn et Bigorre

C'est à Maubourguet, dans les Hautes-Pyrénées qu'il a fait le plus chaud chez nous ce vendredi, selon Météo France. À 18 heures, la station relevait 41°C. À Tarbes et Navarrenx il a fait plus de 38°C, plus de 37°C à Pau, Pontacq et Laruns, et un "petit" 36,5°C à Orthez. Des températures très élevées également relevées par des stations "amateurs".

Pas au niveau de 2003 et 1947

Des températures parfois difficiles à supporter, mais qui n'atteignent pourtant pas les records relevés chez nous pour un mois d'août. Exemple, Météo France précise que les records à Pau sont de 39,7°C en 2003 et 39,9°C pour l'année 1947. En 2003 toujours, le thermomètre avait dépassé les 40°C à Orthez (40,8°C) et Laruns (40,0°C). À Maubourguet, il faut remonter au 1er août 1947 pour trouver trace de la température maximale record : 44°C.